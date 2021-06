Allenatore Sampdoria, incontro positivo con Giampaolo: ora tocca a Ferrero

La Sampdoria è ancora alla ricerca di un allenatore, avanza la candidatura di Giampaolo con cui c’è stato un incontro positivo

Si registrano passi avanti nella trattativa tra la Sampdoria e Marco Giampaolo. Il tecnico ha confidato al direttore sportivo Carlo Osti, durante l’incontro avvenuto ieri a Milano, di voler tornare in blucerchiato a partire dalla prossima stagione. Un’apertura, quella dell’allenatore, che si scontra con le tante incognite ancora presenti nella sua testa: dai termini del contratto (vorrebbe un biennale con opzione per il terzo anno) alle garanzie chieste in sede di calciomercato. Insomma, chiarezza e trasparenza.

La palla, ora, è nelle mani di Massimo Ferrero. Il presidente parlerà di persona con Giampaolo tra oggi e domani, cercando di convincerlo totalmente e strappare già una sorta di accordo entro il fine settimana. In caso di fumata bianca a Sabaudia, resterà soltanto da risolvere il contratto che lega ancora Giampaolo al Torino. Ma alcune questioni in sospeso legate a recenti operazioni di mercato potrebbero spingere Urbano Cairo a concedere un incentivo all’esodo.