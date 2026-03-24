Allenatore Sampdoria, ore caldissime per la panchina: Lombardo in bilico e Mancini spinge per la conferma

Allenatore Sampdoria, nodo allenatore ancora aperto: ore decisive per Lombardo, con Mancini deciso a confermarlo

Sono ore di grande tensione in casa Sampdoria sul fronte allenatore. Come riportato da Nico Schira su X, le prossime 48 ore saranno cruciali per definire il futuro della guida tecnica blucerchiata. Il ds Andrea Mancini spingerebbe per la conferma di Attilio Lombardo, affiancato da un vice di maggiore esperienza, mentre il ceo Jesper Fredberg starebbe valutando profili alternativi, sia italiani sia stranieri.

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Il quadro che emerge è quello di una società spaccata: Mancini favorevole alla continuità, Fredberg intenzionato a tenere aperta la porta a un possibile cambio.

La vittoria con l’Avellino non chiude il dibattito

Il successo per 2-1 contro l’Avellino ha certamente dato ossigeno alla classifica e riportato un po’ di serenità nell’ambiente, ma non è bastato a dissipare i dubbi interni. Già prima della partita il tema panchina era apertissimo e negli ultimi giorni erano stati presi in considerazione diversi nomi, anche dall’estero, in caso di ribaltone immediato.

La sensazione è che la vittoria del Ferraris abbia rafforzato, ma non blindato, la posizione di Lombardo. La Sampdoria ha bisogno di una scelta rapida: il finale di stagione richiede stabilità e una direzione tecnica chiara.

Stabilità o nuova svolta? Il bivio della Sampdoria

La linea di Mancini punta sulla continuità, magari integrando lo staff con una figura più esperta. Fredberg, invece, sembra orientato a mantenere aperto il ventaglio delle possibilità, valutando anche soluzioni fuori dai confini italiani.

È questo il nodo centrale: proseguire con l’allenatore che ha appena ottenuto una vittoria pesante oppure affidarsi a un nuovo tecnico per il rush finale?

Attesa per la decisione finale

Ad oggi, la posizione di Attilio Lombardo resta sotto osservazione. Il tecnico ha conquistato punti preziosi e una prestazione incoraggiante, ma il confronto interno non è ancora arrivato a una conclusione. Come sottolineato da Schira, le prossime 48 ore saranno decisive per capire se la Sampdoria confermerà l’attuale guida tecnica o se opterà per un cambio in corsa nella volata salvezza.