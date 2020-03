Allenatori più pagati al mondo: Conte al secondo posto, superato Guardiola

Antonio Conte è il secondo allenatore più pagato al mondo: tra stipendio lordo, bonus e pubblicità incassa 30 milioni

France Football ha stilato la classifica dei giocatori e degli allenatori più pagati al mondo. Per quanta riguarda i calciatori in cima c’è Messi che porta a casa 131 milioni di euro l’anno lordi, tra stipendi e pubblicità. Secondo posto per Cristiano Ronaldo con 118 milioni di euro e a seguire Neymar con 95 milioni di euro.

Tra gli allenatori il Paperone è Diego Simeone con 40,5 milioni di euro incluse entrate pubblicitarie, bonus e bonus della stagione precedente. Medaglia d’argento per Antonio Conte con 30 milioni e terzo posto per Pep Guardiola con 27 milioni.