Italia, Altobelli: «Kean e Retegui? Quando ti riduci a naturalizzare allora qualcosa non va; basta questo possesso senza affondi»

Le parole di Altobelli, ex attaccante della nazionale italiana, sulla crisi dei nove azzurri: «Se devi naturalizzare come con Kean e Retegui…»

Alessandro Spillo Altobelli ha parlato a Tuttosport in vista della partita di domani tra Italia e Germania in Nations League. Di seguito le sue parole sulle difficoltà degli azzurri di trovare giocatori di livello in attacco.

DIFFICOLTA’ DI TROVARE UN NOVE ITALIANO – «Ci sono tanti giovani, che per fortuna giocano quasi tutti titolari nello loro squadre, ma dobbiamo fare i conti con le altre Nazionali. Abbiamo perso 3-1 in casa con la Francia perchè loro hanno iniziato prima il rinnovo dei giocatori. E’ positivo che da parte dei nostri ci sia voglia di emergere, ma non abbiamo più i numeri dieci e i nove che da soli possono vincere una partita. Fino all’anno scorso nell’Italia giocava Immobile, che adesso è in… Turchia. Retegui e Kean? Quando una Nazione si riduce a naturalizzare vuol dire che qualcosa non va».

FRANCIA E GERMANIA NATURALIZZANO DA MOLTO TEMPO – «Si, ma infatti io sono un nostalgico e anche quando vedo quel possesso palla continuo senza affondare mi viene voglia di cambiare canale. L’obiettivo è avere la palla e cercare di fare gol, ma anche difendersi bene è importante. Il gioco più bello è il contropiede, quello con cui sfruttare gli spazi. Bearzot ci diceva così: “Difendiamoci bene e contrattacchiamo velocemente”. Questo è il calcio».

HANNO RAGIONE I RISULTATISTI – «Io non so chi ha ragione e chi torto, ma so che ci siamo dimenticati di fare le cose semplici e complichiamo il gioco».