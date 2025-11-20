Altro che rinnovo, sorpresa Vlahovic: con la Juve è finita - Calcio News 24

Vlahovic e la Juventus una telenovela durata tutta l’estate che rischia di perdurare ancora fino a gennaio, altro che rinnovo.

La Juventus continua a vivere un momento di grande incertezza, questo nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di Luciano Spalletti.

Per i bianconeri è arrivato anche un altro assetto societario e tra i tifosi si inizia a sperara in un minimo di stabilità. A tenere banco, però, ancora il caso Vlahovic.

Vlahovic e la Juve un capito ancora spinoso

Per Dusan Vlahovic alla fine della stagione scorsa sembrava essere arrivata la solenne bocciatura. L’attaccante ex Fiorentina non ha mai brillato particolarmente a Torino e la valanga di gol che, giustamente, ci si aspettava da lui non è mai arrivata.

Pagato fior di quattrini e, soprattutto, con uno stipendio fuori portata (si parla di 12 milioni di euro l’anno) la Juventus e la nuova dirigenza aveva deciso di fare a meno di lui. Nonostante si siano alternati tanti allenatori alla guida della Juventus, Vlahovic con nessuno di loro è riuscito a brillare particolarmente.

Ora, viste le enormi difficoltà della Juve, in quest’ultimo periodo, non è tutto certo imputabile a Vlahovic. Ciò nonostante, però, la decisione era stata presa. A frenare la Juventus solo la mancanza di offerte appetibili per Dusan Vlahovic.

Ecco perché Vlahovic è un capitolo chius per la Juve (Foto IG @ vlahovicdusan – calcionews24.com)

L’inizio di questa stagione, però, sembrava aver presentato un calciatore diverso, una grinta ritrovata, una voglia di mettersi in mostra e far valere le proprie ragioni, i gol che iniziano ad arrivare. C’è chi, ingenuamente, ha pensato anche che, addirittura, ci potesse essere un rinnovo di contratto per lui.

Nulla di tutto questo, Vlahovic e la Juventus sembrerebbero essere un capitolo chiuso. A mettere la parola fine è una voce autorevole del calcio italiano: Pierpaolo Marino. L’ex DG dell’Udinese, infatti, in una intervista parlando di Spalletti alla Juve spiega come nel mercato di gennaio la dirigenza debba completare ed adeguare una rosa ancora non all’altezza delle aspettative.

Per Marino, infatti, serve un leader per reparto, sarebbe questa una delle pecche attuali della Juve. Soprattutto Marino dichiara come “aggrapparsi al rilancio di Vlahovic per me ha poco senso: credo che per la Juve, al netto dei discorsi di circostanza, sia un capitolo chiuso”.

Per l’ex DG, insomma, la Juventus non tornerà sui propri passi e Vlahovic nel caso trovasse una collocazione potrebbe andar via già a gennaio secondo qualcuno. La vecchia signora, del resto, nel mercato estivo si è adoperata per prendere sostituti proprio in attacco e anche se questi, fino ad ora, non hanno particolarmente brillato hanno una intera stagione per dimostrare la propria caratura.