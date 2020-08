Alvino difende Sarri: «Ingeneroso incolpare solo il tecnico. Non era il suo mondo»

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’esonero di Sarri

SARRI – «Il fallimento sia sportivo che economico è sotto gli occhi di tutti. Nel calcio paga sempre l’allenatore, ma credo che sia stato un concorso di colpe. Sono colpevoli anche i dirigenti bianconeri che hanno voluto Sarri alla Juve senza poi avergli costruito la squadra a sua misura. E’ ingeneroso pensare che l’unico colpevole sia il tecnico, la soluzione dell’esonero è la più logica e la più veloce. Sarri non si è mai integrato, non si è mai vista una Juve ‘sarriana’, quello è un mondo a parte e non è il mondo di Sarri».