Amadeus: «Ibrahimovic non farà il pendolare, si allenerà in Riviera»

Amadeus ha parlato di come Ibrahimovic gestirà la sua presenza a Sanremo

Amadeus, conduttore tv che sarà alla guida di Sanremo anche quest’anno, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato di come Zlatan Ibrahimovic gestirà i suoi allenamenti tra il Milan e la kermesse canora.

«I tempi sono cambiati. Zlatan è un grande professionista, e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Ibra sa come organizzarsi, si allenerà in Riviera per tutta la settimana, meticolosamente come sempre, i tifosi stiano tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare. Pendolare da Milano a Sanremo? No, andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese poi tornerà a Sanremo e rimarrà con noi».