Amadeus: «Vi svelo un retroscena su Ibrahimovic»

Amadeus svela un retroscena particolare di Ibrahimovic e spiega il programma dello svedese questa sera. Ecco le sue parole

Amadeus ha rilasciato una breve intervista durante la conferenza stampa di oggi. Ecco le parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic:

«È un ragazzo intelligente e capisce bene l’italiano ma Fiorello parla in fretta… lui per primo ha chiesto di avere un ingresso ‘discreto’ in questo mondo nuovo per lui. Siamo felicissimi di ciò che ha fatto e ha un sorriso contagioso, stasera si video-collegherà da Milano e poi lo riavremo qui domani. Ieri sera alla fine mi ha detto di essere stanco, cosa che in campo non gli capita mai…».