Amazon: «Per questo motivo abbiamo scelto la Juventus per la serie»

Nicole Morganti e Dante Sollazzo di Amazon Studios hanno parlato della serie All or Nothing Juventus. Le loro parole

È stata presentata la serie tv Amazon All or Nothing Juventus (in uscita il 25 novembre), che scopre dall’interno il mondo bianconero. Durante la presentazione, è intervenuta Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios.

SCEGLIERE LA JUVENTUS – «È tutt’altro che scontata, è un enorme sfida. Ne abbiamo parlato per la prima volta a marzo 2019: voleva dire provare a convincere una squadra come la Juve in maniera inedita. Chiedergli di lasciarsi andare, di mettersi in gioco, e guadagnarsi la loro fiducia giorno per giorno fino alla fine. Non potevamo fare qualcosa di già visto: volevamo la Juve perché non è una squadra che racconta solo la città, ma racconta un Paese. Riesce ad inserirsi dal Nord al Sud, è parte delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Per noi Juventus voleva dire anche lifestyle, aprendo oltre ai fans dello sport. È un brand che permetteva ad Amazon di essere locale, internazionale e transgenerazionale. Volevamo raccontare il pezzo della pancia, della famiglia anche della Juventus».

NUOVI PROGETTI AMAZON – «Lo sport è importantissimo. Noi vogliamo creare contenuti Premium, per raccontare le passioni degli italiani. Tra queste c’è lo sport, non solo il calcio, e avremo tanti altri contenuti per intrattenerli. Non posso ancora dire quali, ma sono sfide che abbiamo accettato».