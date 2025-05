Germania, l’Amburgo torna in Bundesliga, ma nella grande festa ci sono 25 feriti tra i tifosi – VIDEO

L’Amburgo torna in Bundesliga dopo 7 anni: nel momento della festa invasioni di campo e caos tra i tifosi: 25 i feriti

L’Amburgo ha conquistato la promozione in Bundesliga dopo sette anni, battendo 6-1 l’Ulm. Al fischio finale, migliaia di tifosi hanno invaso il campo del Volksparkstadion per festeggiare, ignorando gli inviti a restare sugli spalti. Durante i caotici festeggiamenti, 25 persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Alcuni sono caduti dagli spalti, altri sono rimasti coinvolti in scontri. I soccorsi hanno impiegato 65 operatori sanitari e una decina di ambulanze.

More than 25 #HamburgerSV fans were hospitalised, following a pitch invasion on Saturday after the team Promotion to the Bundesliga.. pic.twitter.com/M64W6Kd5sW — 𝐖𝐢𝐝𝐞𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 (@widescores_com) May 11, 2025

Crossbar down in Hamburg 😮 Wild scenes at the Volksparkstadion, as Hamburger SV fans celebrate the club’s return to the top flight after seven long years out of the Bundesliga.#nurderHSV #Aufstieg2025 pic.twitter.com/8zoAPEO7ua — Ultras Clips (@ultras_clips) May 11, 2025

Nonostante l’atmosfera inizialmente gioiosa, la situazione è rapidamente sfuggita di mano: una porta è crollata sotto il peso dei tifosi saliti sulla traversa, mentre steward e polizia hanno dovuto proteggere i giocatori. La promozione, festeggiata anche in città, arriva dopo anni difficili: fino al 2018 l’Amburgo non era mai retrocesso, ma aveva mancato il ritorno per sei stagioni. Con l’arrivo del tecnico Merlin Polzin a novembre, la squadra ha cambiato marcia, conquistando l’obiettivo con un turno di anticipo.