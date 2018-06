Amichevoli Nazionali, vince ma non convince la Spagna di Lopetegui contro la Tunisia: decisiva la rete nel finale. Male la Francia: 1-1 con gli Usa

Amichevoli Nazionali, gli ultimi test in vista dei Mondiali di Russia 2018. In campo la Spagna di Julen Lopetegui, che ha sfidato la Tunisia: vittoria per 1-0 per i Diavoli Rossi, che però non hanno convinto a pieno. Nonostante la formazione composta da gran parte dei titolari, è stato necessaria la rete nel finale di Iago Aspas per regolare la selezione africana.

Anche la Francia non se la passa bene: la formazione di Didier Deschamps è stata bloccata sull’1-1 dagli Usa. Vantaggio americano al 44’ con Green, replica nella ripresa al 78’ del solito Kylian Mbappè, bravo a finalizzare l’assist di Pavard. Da segnalare un’altra amichevole di cartello, quella delle 20.00 tra Danimarca e Messico: vittoria dei biancorossi per 2-0, reti di Poulsen (71’) e Eriksen (74’).