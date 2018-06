Quote Mondiali 2018, chi trionferà in Russia?

Quote Mondiali 2018 in Russia, chi vincerà la Coppa del Mondo il prossimo 15 luglio? Ecco le favorite secondo i bookmaker. Si può scommettere anche sul capocannoniere: ecco le quote

Sarà un lungo mese per i tifosi calcistici italiani. Il Mondiale 2018 aprirà ufficialmente il 14 giugno e chiuderà i battenti domenica 15 luglio. Ma non ci sarà l’Italia. Come passare, allora, questo mese ricco di calcio e di gol senza poter fare nemmeno il tifo per i nostri colori? Certo, il Mondiale resta sempre un evento da non perdere e gli occhi di tutto il mondo saranno incollati in Russia per scoprire chi sarà la prossima squadra vincitrice dopo la Germania nel 2014. Proviamo a sbizzarrirci un po’ traendo alcune indicazioni dalle quote Mondiali 2018 fornite da Snai per la rassegna iridata. Non mancano certo le sorprese e nemmeno le curiosità più disparate.

Quote Mondiali 2018: chi vincerà in Russia?

Partiamo dalle quote Antepost che riguardano la squadra Vincente il prossimo 15 luglio. Innanzitutto, da che continente arriverà? Secondo SNAI sarà un plebiscito per le formazioni europee (UEFA 1,40 e Conmebol 2,85). Ma chi è la favorita dei bookmaker? Si punta sulla voglia di riscatto del Brasile, considerata la favorita in assoluto della rassegna mondiale 2018. La quota per i verde-oro è di 5,50, leggermente più bassa rispetto a quella della Germania detentrice del titolo (5,75). Più indietro troviamo Spagna (7) e Francia (7,50), mentre l’Argentina chiude il novero delle top 5 dall’alto della sua quota 9. Belgio e Inghilterra, belle che non ballano storicamente, sono quotate a 12 e a 18 mentre c’è poca fiducia per il Portogallo che ha trionfato ad EURO 2016 (quota 28!). Volete giocare le outsider? Occhio a Croazia ed Uruguay (quota 30), Colombia con quota 35: l’Egitto di Salah paga 200 volte la posta!

Quote Mondiali 2018: chi sarà capocannoniere?

Sbizzarriamoci un po’ sui singoli adesso. Chi sarà il capocannoniere dei Mondiali 2018 in Russia? Favorito è Lionel Messi dell’Argentina (10), seguito a ruota da Neymar (12) e Griezmann (13). Cristiano Ronaldo più dietro, quota 14, visto che il suo Portogallo potrebbe fermarsi molto prima delle fasi finali del Mondiale. Occhio al bomber dell’Inghilterra, Harry Kane, segnato in lavagna a 16, così come Romelu Lukaku del Belgio. Medesima quota anche per Timo Werner, terminale offensivo della Germania, e Gabriel Jesus, compagno d’attacco di Neymar in Brasile. Più dietro la coppia uruguagia Cavani-Suarez (25). Per Mohamed Salah, invece, le quote sono molto più alte, 40. Puntate sulla Colombia? Bacca è a quota 200, con due euro se ne vincono quattrocento. Chiudiamo con gli ‘italiani’: il primo è Gonzalo Higuain dell’Argentina con quota 35, seguito da Dries Mertens (60) del Napoli e Paulo Dybala dalla Juventus a quota 100.