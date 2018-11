Paulo ha trovato Amir, il Dybala iraniano: la storia – VIDEO

Paulo Dybala ha trovato Amir, il bambino iraniano protagonista sui social qualche settimana fa con un video

L’appello social di Paulo Dybala ha dato i suoi frutti. Qualche settimana fa, uno piccolo bambino iraniano è stato al centro delle attenzione mediatiche grazie alla Joya. Il piccolo aveva calciato una punizione indossando la maglia numero 10 della Juventus, non si trovava su un campo da calcio ma in mezzo a una strada: il bambino ha calciato con il mancino centrando un piccolo pertugio di fronte a lui. Dopo il ‘gol’, esultanza con la Dybala mask. Paulo ha postato il video, scrivendo: «Aiutatemi a trovarlo».

Una tv iraniana ha accolto l’appello e ha aiutato Paulo a rintracciare il giovanissimo calciatore. Lui si chiama Amir, ha 10 anni, vive a Dehdasht, città vicina al Kuwait ed è iraniano. Il giovanissimo prodigio ha visto Paulo in tv, tifa Juventus e ha provato ad imitare il suo idolo. Si è affezionato al nostro calcio, tanto affezionato da piangere a dirotto quando la nostra Nazionale non si è qualificata al Mondiale 2018. Il piccolo Amir gioca a calcio nel suo Paese e imita la Joya in ogni suo gesto. Nel 2017 qualcuno ha aperto un profilo Instagram che ha già raggiunto 32mila followers (c’è anche un video con la maglia di Bacca, del Milan). Negli anni, forse, ha cambiato gusti. Ora è attesa la mossa di Dybala. I social, per una volta, potrebbero servire a qualcosa di utile.