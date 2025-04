Ancelotti verso l’addio: non andrà al mondiale per Club, nel suo futuro una pausa prima della prossima panchina?

Sempre più vicino l’addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid: finirà la stagione europea, ma non ci sarà al mondiale per club, e nel suo futuro…

La sconfitta del Real Madrid nella finale di Copa del Rey ha riacceso le voci sul futuro di Carlo Ancelotti. Nonostante l’emozione scatenata dalla presenza di un emissario brasiliano a Siviglia e le indiscrezioni di Marca su un licenziamento imminente, il tecnico italiano resterà alla guida del Madrid fino al termine della stagione europea, ma non ci sarà per il Mondiale per Club. Il presidente Florentino Perez ha scelto Xabi Alonso come successore, forte di un gentlemen’s agreement con il Bayer Leverkusen che gli permetterebbe di liberarsi senza penali. Tuttavia, in Germania e in Brasile c’è grande pressione perché il Madrid ufficializzi presto il cambio di guida.

A Rio de Janeiro, la federazione brasiliana è in forte apprensione: dopo i tentativi falliti del 2023, il presidente Rodrigues vuole certezze da Ancelotti per affidargli la Seleção. Il Brasile deve giocare tra poche settimane, ma Carlo non può (e non vuole) assumersi subito l’incarico. Mentre l’emissario brasiliano prova a far trapelare un’intesa già raggiunta, Ancelotti resta sereno: aspetta l’incontro con Florentino, si prepara a salutare il Real con gratitudine e, solo dopo, deciderà se guidare il Brasile o prendersi una pausa dal calcio.