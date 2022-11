Ancelotti nella storia: è l’allenatore più vincente nella storia della Champions League

Carlo Ancelotti con la vittoria sul Celtic con il suo Real Madrid è entrato di diritto nella storia della Champions League come allenatore più vincente

103 vittorie in Coppa e nessuno come lui. Numero che può essere anche migliorato visto che i Blancos hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale. Dietro di lui Ferguson con 102 e Guardiola a 96.