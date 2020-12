Ancelotti critico: «In UK pochi con la mascherina…» – VIDEO

Carlo Ancelotti critico sulla sospensione della Premier a causa della crescita dei contagi in Inghilterra. Le sue parole

Carlo Ancelotti è apparso piuttosto critico sulla sospensione della Premier League a causa della crescita dei contagi in Inghilterra. Le sue parole.

«Stiamo attraversando un momento difficile, non per il calcio ma per il Paese in generale. Dobbiamo affrontare la situazione e rispettare il protocollo. Non tutte le persone lo stanno seguendo, non tutti indossano le mascherine e rispettano le distanze di sicurezza».