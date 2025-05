Ancelotti, Carletto re dei due mondi: nuovo ct del Brasile, obiettivo l'Hexa campeon! E il Real Madrid...

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo ct del Brasile: dal 26 maggio sarà sulla panchina dei verdeoro, con l’obiettivo il mondiale 2026

Carlo Ancelotti si prepara a vivere l’ultimo grande viaggio della sua carriera: diventare CT del Brasile per guidarlo verso l’Hexa, il sesto titolo mondiale atteso dal 2002. Dopo aver conquistato 5 Champions League e i 5 principali campionati europei, “Carletto” si candida a diventare l’Eroe dei due Mondi. Il presidente della federazione brasiliana Ednaldo Rodrigues ha ufficializzato l’accordo: Ancelotti assumerà la guida della Seleção il 26 maggio, subito dopo la fine della Liga con il Real Madrid, club con cui resterà fino alla chiusura della stagione.

L’annuncio ha acceso l’entusiasmo in Brasile ma ha lasciato il Real Madrid in un silenzio insolito. Il club spagnolo, che ha sotto contratto Ancelotti fino al 2026, non ha commentato, mentre il tecnico dovrà chiarire tutto in conferenza stampa. Dopo gli ultimi impegni con i blancos, volerà a Rio per iniziare subito il lavoro con la nazionale: convocazioni, qualificazioni e poi il Mondiale 2026. Un altro capitolo straordinario nella carriera dell’allenatore italiano più vincente di sempre.