Ancelotti: «Napoli? Si è chiusa nel modo giusto. Con De Laurentiis...»

Carlo Ancelotti ha parlato del suo esonero al Napoli: ecco le dichiarazioni anche sul rapporto con De Laurentiis dopo l’addio

Carlo Ancelotti torna a parlare del suo esonero al Napoli e del rapporto con De Laurentiis. Le parole a Rai Radio 1.

NAPOLI – «A Napoli ho passato due anni e mi sono trovato molto bene dal punto di vista professionale. Poi ho tante partite addosso e so come funziona: si è chiusa nel modo giusto. Il Napoli può competere, non so se può vincere ma è una bella squadra. Spalletti e De Laurentiis sono persone oneste, andranno d’accordo come sono andato d’accordo io con De Laurentiis».

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI