Ancelotti: «Hazard resta. Mbappé in vacanza a Madrid? È una città per vivere». Le parole del tecnico italiano

Carlo Ancelotti ha affrontato alcuni temi di mercato del Real Madrid in conferenza stampa.

HAZARD – «Non ho parlato della continuità di Hazard. Rimane con molta motivazione perché non si è divertito fino ad adesso. Vuole mostrare le sue qualità. Il piano di Hazard è chiaro: rimane. In una squadra come il Real Madrid ci sono molte partite e quindi rotazioni. La quantità di minuti non è importante. Abbiamo l’esempio di Rodrygo. Non ha giocato molti minuti, ma sono stati di qualità».

MBAPPE’ IN VISITA A MADRID – «Madrid è per rimanere e vivere, non ho dubbi. È una città dove le persone sono allegre, vivono bene, mangiano bene. Madrid è per vivere, non per le vacanze».