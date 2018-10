Ancelotti: «Napoli-Roma sarà una sfida appassionante»

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla sua rosa e sul prossimo impegno contro la Roma

In una lunga intervista al Mattino, l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato del prossimo impegno di Serie A contro la Roma: «Dal punto di vista della personalità la squadra sta crescendo, ma possiamo migliorare ancora. In questo momento stiamo ricevendo molti complimenti per i risultati riportati. Evidentemente la personalità mostrata finora è stata comunque molto apprezzata. La Roma ha avuto alti e bassi, ma vanta tanto potenziale ed esperienza. Dobbiamo tenere d’occhio Dzeko, che contro di noi ha un gran feeling col gol. Penso verrà fuori una partita appassionante tra due squadre che vogliono imporre il proprio gioco».

Il tecnico ha poi aggiunto alcune considerazioni sull’organico a disposizione: «La scelta di Insigne centrale è stata legata da un aspetto più difensivo che offensivo, per toglierli più lavoro. Da esterno doveva rientrare molto e non poteva essere presente in area avversaria. Ora sta segnando con continuità, dando dimostrando di essere più maturo, sa mettersi al servizio della squadra. Allan si merita la convocazione col Brasile, ha capacità agonistiche e qualità straordinarie. E quando Meret tornerà disponibile, ci sarà da ridere. Gestire i grandi di un gruppo è cosa facile. Il difficile viene quando si devono invece gestire giocatori di qualità simile, come in questo caso. In passato non ho mai fatto una rotazione così ampia. Scegliere tra Hamsik o Diawara non modifica la struttura del gioco o la squadra, non cambia praticamente niente».