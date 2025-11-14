Ancelotti lancia la sfida: «Italia ai Mondiali? Spero che ce la faccia, ci vediamo in finale. Sarebbe meraviglioso. Favorite? Le solito, ma attenzione a questa cosa»

Ancelotti lancia la sfida. Il tecnico del Brasile sogna una finale contro l’Italia e pronostica le favorite del torneo, non dimenticando una novità del nuovo Mondiale

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha espresso le sue opinioni sulla situazione dell’Italia e sulla possibilità che la squadra di Gattuso riesca a qualificarsi per il Mondiale 2026. Il tecnico ha anche parlato delle sue aspettative per il torneo e delle favorite, inclusi alcuni dei suoi punti di vista sulle sorprese che potrebbero emergere.

SULLA QUALIFICAZIONE DELL’ITALIA – «Dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un’eliminatoria complicata».

AUGURI A GATTUSO – «Spero che l’Italia riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso».

SULLE FAVORITE PER IL MONDIALE – «Le solite. Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Argentina, Portogallo. Ma occhio, con 48 squadre ci saranno sicuramente sorprese. Domani giochiamo con il Senegal che ha battuto 3-1 l’Inghilterra, sono fortissimi. Così come il Marocco che sta facendo benissimo. Bisogna essere pronti e preparati».