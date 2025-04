Ancelotti fedele al Real Madrid: «Spero di restare il più a lungo possibile. Altrimenti mi toglierò il cappello di fronte al Real»

Alla vigilia del match contro il Getafe valido per la 33a giornata de La Liga, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro in Spagna.

STAGIONE – «I problemi di questa stagione sono evidenti: abbiamo perso due elementi chiave in difesa, ed è stato difficile sostituirli. Abbiamo modificato il nostro gioco per includere giocatori con caratteristiche diverse, ma abbiamo fatto fatica a trovare un equilibrio. Speriamo di trovarlo ora. Se non lo troviamo, sarà dura vincere. Se il Real Madrid vincesse il campionato e la Coppa, Ancelotti potrebbe lasciare comunque? Nel calcio tutto è possibile. Tutto può succedere».

FUTURO –«Sinceramente non ho nulla contro niente e nessuno. Adoro questa panchina. Spero di restare il più a lungo possibile e, se un giorno dovesse finire, sarò grato e mi toglierò il cappello di fronte a questo club. Nient’altro».

PROSSIME PARTITE – «Dovremo uscire più forti dalla prossima partita e concentrarci sulla finale di Coppa. Siamo convinti che possiamo farcela e che possiamo raggiungere il nostro obiettivo. A questo proposito qualcosa deve cambiare».

MOMENTO – «Il club è consapevole che questo è stato un anno più complicato rispetto allo scorso anno. E insieme affrontiamo le difficoltà. La luna di miele continua. Sono molto felice, molto soddisfatto, sotto pressione ma è sempre così. È normale che lo stress aumenti, ma per me lo stress è carburante, non mi disturba, mi dà più energia per pensare a più cose. Finché non mi sveglio la mattina, va tutto bene».

STAGIONE – «Devo assumermi la responsabilità di alcuni errori. Ma questa è una valutazione che potremo fare a fine stagione e, auspicabilmente, questa considerazione passerà in secondo piano».