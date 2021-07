Anche il Principe William carica l’Inghilterra in vista della finale

Il Principe William ha inviato un videomessaggio diretto alla Nazionale inglese, protagonista in finale di Euro 2020

Dopo la Regina e Boris Johnson, arrivano altri auguri “ufficiali” indirizzati alla nazionale inglese. Ecco il testo del videomessaggio del Principe William, figlio di Carlo e Diana e futuro erede al trono, trasmesso da Sky Sport.

«Gareth [Southgate], Harry [Kane], ma estendo a tutto la squadra. Avete fatto qualcosa di incredibile, prestazioni incredibili. Siete arrivati fin qui davvero come un gruppo, in cui ognuno è stato fondamentale, anche chi ha lavorato dietro le quinte. Volevo farvi l’in bocca al lupo per questa finale. Tutta la nazione e con voi, portatela a casa».