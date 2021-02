Ancora uno stop per Hazard, il medico del Belgio: «Preoccupante, è entrato in un circolo vizioso»

Eden Hazard ha subito l’ennesimo infortunio della sua carriera al Real Madrid. Stop che preoccupa il medico del Belgio

Ancora un problema fisico per Eden Hazard che, da quando è arrivato al Real Madrid, non è mai riuscito a esprimersi al meglio anche a causa dei tanti stop. A parlare del momento del fantasista Blancon, in una intervista al quotidiano Nieuwsblad, è stato il medico del Belgio Kristof Sas.

«Aspettiamo di saperne di più ma è preoccupante. Gli infortuni di altri giocatori, come Praet, Mertens o De Bruyne, non sono un problema in vista dell’Europeo. Potranno riprendere tranquillamente, ma il caso di Eden è diverso. È una ricaduta cronica. All’inizio era un problema alla caviglia, ma adesso sono sempre infortuni muscolari. È entrato in un circolo vizioso e non è facile uscirne. Come ogni fuoriclasse, è necessario che i suoi gruppi muscolari si allenino correttamente. È molto più difficile farlo durante la riabilitazione. Avremmo preferito che Eden giocasse, sarebbe stato il modo migliore per arrivare in forma agli Europei. La situazione non è complicata per noi ma deve uscire da quel vicolo cieco».