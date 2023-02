Andrè Silva avverte il Napoli: «Eintracht fortissimo in casa, spero vinca»

Andrè Silva lancia un avvertimento al Napoli prima della partita di questa sera contro l’Eintracht: le sue parole

Andrè Silva, ai microfoni di Sky DE, lancia un avviso al Napoli. Parla così l’ex attaccante dell’Eintracht.

LE PAROLE – «Dal mio punto di vista spero che l’Eintracht vinca, è una ottima squadra anche se in campionato sono terzi, ma le due davanti vanno fortissimo. In casa sono fortissimi, spero in un bello spettacolo e che il Francoforte vinca».