Nome nuovo per l’attacco del Napoli. Il club azzurro cerca un attaccante: idee Cavani e Rodrigo, offerto André Silva

«Non l’ho sentito, il Corriere dello Sport sta perdendo quota nei confronti del Napoli mentre una volta era il giornale di riferimento verso la piazza, ora hanno abbracciato la strada della bugiarderia. Non negherei un appuntamento a Cavani, ma il Psg lo valuta oltre 58 milioni di euro e non mi permetterei mai allo sceicco di recuperare i soldi che mi diede per il Matador» ha detto Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss parlando del possibile approdo di Edinson Cavani a Napoli. Il Corriere però continua a battere la strada del Matador: il centravanti sarebbe stuzzicato dall’idea di tornare al Napoli. Attenzione però al nome nuovo: André Silva.

Il centravanti portoghese, reduce da una stagione negativa al Milan, è stato offerto al club azzurro. Jorge Mendes, suo agente, ha ottimi rapporti con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis, come sottolineato nel recente passato dallo stesso presidente, e avrebbe provato a sondare il terreno per un possibile passaggio di Silva in azzurro. Il Napoli cerca un nuovo centravanti, sogna Cavani, valuta Rodrigo ma potrebbe pensare anche ad André Silva: il portoghese rientra negli schemi di ADL perché è giovane, non costa tanto e ha voglia di rivalsa.