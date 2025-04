Andrea Conti: «Stop al calcio, mi rendo conto che nessuno pensa a me. Ho perso la speranza, sono entrato in crisi. Spero che domenica Milan-Atalanta finisca così»

Ha solo 31 anni, ma ha deciso di dare l’addio al calcio. Ex di Atalanta e Milan, Andrea Conti non nasconde la sua amarezza in questa intervista a La Gazzetta dello Sport.

STOP AL CALCIO – «Non c’è niente di più brutto di quando ti rendi conto che è finita».

ABBANDONATO – «Pian piano ho perso la speranza. Sapevo che dopo la fine del contratto con la Samp non sarebbe stato facile e ne ho avuto riscontro in questi mesi, in cui nessuno mi ha chiamato. Quindi meglio accettare che è finita e andare avanti».

PENSA A COME SAREBBE POTUTA ANDARE DIVERSAMENTE – «Sì, mi capita spesso. Penso al perché gli altri siano in campo e io sul divano. Con il tempo ho imparato a conviverci, ma è una cosa che ti manda in crisi. Fai paragoni, cerchi risposte che non esistono. E credo che sarà così per sempre, questi pensieri non mi lasceranno mai».

MILAN-ATALANTA – «Quella d domenica sarà una partita combattuta, spero che entrambe possano raggiungere la Champions. Sul risultato, me la cavo con un pareggio»