Andries Noppert è il portiere titolare dell’Olanda in Qatar. Ex Foggia, quest’anno ha preso il volo con l’Heerenveen in Eredivisie

Andries Noppert è uno dei punti fissi dell’Olanda di van Gaal nei mondiali in Qatar. L’estremo difensore dell’Heerenveen è il miglior portiere di Eredivisie nella stagione corrente, e a suon di clean sheet e super parate si è guadagnato la prima chiamata in nazionale. Considerando che tre anni fa era il secondo portiere del Foggia in Serie B, la sua è una delle storie più belle di questo mondiale.

Nella stagione 2018/19 il portiere titolare del Foggia di Giovanni Stroppa era Enrico Guarna. E da gennaio in poi, è stato Nicola Leali, arrivato in Salento nel mercato invernale, a difendere i pali della porta. In Puglia, Noppert è sempre stato il secondo portiere, e ha collezionato 8 presenze in campionato sfruttando le indisponibilità di chi gli stava davanti nelle gerarchie. Ora, Guarna e Leali sono i portieri dell’Ascoli in Serie B, mentre l’olandese è titolare con la sua nazionale ai mondiali. È evidente, dunque, che qualche errore di valutazione a Foggia l’avevano commesso.

Poi torna in Olanda, prima al Dordrecht (nella seconda divisione) e poi al Go Ahead Eagles, ma con le aquile di Deventer riesce ad ottenere la titolarità solo da gennaio 2022. In estate passa all’Heerenveen, club con cui spicca definitivamente il volo. Noppert non è solo il secondo miglior portiere per clean sheet conseguiti (6, uno in meno di Bijlow del Feyenoord), ma è anche il miglior estremo difensore di Eredivisie per expected goals evitati in stagione: ben 8,9. Guarda gratuitamente su Mola gli highlights di Feyenoord-Heerenveen, match in cui Noppert ha effettuato ben 11 parate.

Alla vigilia del mondiale, si pensava che il titolare potesse essere Remko Pasveer, che con l’Ajax sta vivendo una stagione di alti e bassi. Van Gaal, però, ha deciso di premiare la continuità di Noppert, anche a discapito di Bijlow, estremo difensore del Feyenoord che sta ben figurando quest’anno. Il portiere dell’Heerenveen, dalla sua parte, sta dimostrando di meritare la titolarità nella nazionale olandese. Soprattutto, sta dimostrando di poter essere uno dei punti fermi di una squadra che, al momento, naviga nella più totale incertezza.