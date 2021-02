Nuova avventura per Anelka: sarà il direttore sportivo dello Hyeres FC

Nicolas Anelka non ha lasciato un grande ricordo in Italia nella sua esperienza alla Juventus ma la sua carriera merita rispetto: la sua nuova avventura

Nicolas Anelka si tuffa in una nuova avventura: sarà il direttore sportivo dello Hyeres FC. Il comunicato.

«Tocca a Nicolas Anelka confermare il suo arrivo come direttore sportivo. Un colpo di eccezionale portata per il club. L’ex centravanti della nazionale ha infatti una notorietà mondiale e una rete adeguata dopo notevoli passaggi in Inghilterra, Italia, Spagna, Cina e Turchia. Inoltre, e questa è la cosa più importante, viene automaticamente rispettata dall’attuale generazione di giocatori perché il suo semplice “nome” è evocativo».