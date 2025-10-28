 Anjorin vuole riprendersi il Torino: il suo ritorno è alle porte (e ora Baroni ha una carta in più) - Calcio News 24
Anjorin vuole riprendersi il Torino: il suo ritorno è alle porte (e ora Baroni ha una carta in più)

Anjorin pronto a rientrare in casa Torino. La situazione attuale dei granata per rinforzare la linea mediana

Tino Anjorin, centrocampista del Torino, è vicino al rientro dopo un mese di stop per fascite plantare. L’inglese, condizionato da problemi fisici finora, ha saltato quattro partite (Parma, Lazio, Napoli, Genoa) ma negli ultimi giorni ha fatto passi avanti nel lavoro personalizzato.

Come scrive Tuttosport nell’edizione odierna, adesso lo scoglio principale è ritrovare la forma fisica ottimale. Lo staff sta lavorando con allenamenti specifici per rafforzare il tono muscolare e permettere ad Anjorin di essere a disposizione, se non dall’inizio, almeno a gara in corso. Baroni spera di riaverlo al più presto e valuta se convocarlo già per Bologna, anche se un rientro affrettato è sconsigliato per evitare ricadute.

Finora Anjorin ha giocato solo 37 minuti totali, distribuiti in quattro partite tra campionato e Coppa Italia, però mai da titolare. Il Torino crede nel suo potenziale e lo aspetta, confidando che possa tornare decisivo come nel suo miglior periodo all’Empoli.

