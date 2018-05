La Roma ha chiuso il primo colpo per la prossima stagione: è fatta per Ante Coric, stellina croata. In uscita uno tra Strootman e Florenzi

La pensa al futuro. Il club giallorosso, dopo la straordinaria cavalcata in Champions League, può contare su un budget importante che potrebbe permettergli di trattenere più di un big in vista della prossima stagione. Il club romanista potrebbe cedere al massimo un calciatore per almeno 20 milioni e i maggiori indiziati al momento sembrano essere Kevin Strootman e Alessandro Florenzi. La Roma però non pensa solo a cedere. Secondo Il Tempo, il club romanista ha chiuso il primo colpo: è fatta per Ante Coric!

Il gioiellino croato, centrocampista classe 1997 della Dinamo Zagabria, è considerato uno dei migliori talenti del calcio croato. Trequartista naturale, è un giocatore duttile impiegabile anche in altri ruoli. L’affare da 7 milioni di euro più uno di bonus potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni. Il calciatore in stagione ha collezionato 4 gol e 3 assist in 24 partite. Coric potrebbe non scendere in campo per la prossima sfida del campionato croato contro lo Slaven Belupo e potrebbe arrivare nella Capitale nelle prossime ore, già entro lunedì, per incontrare la dirigenza della Roma e per visitare le strutture del club, prima della firma sul nuovo contratto con il club allenato da Eusebio Di Francesco.