Inter, Antinelli: «Fallimento? I conti si fanno alla fine»

Alessandro Antinelli analizza il momento dell’Inter dopo l’uscita in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: le sue dichiarazioni

Alessandro Antinelli ha parlato del momento dell’Inter in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.

Il rovescio della medaglia vede l’Inter di Conte impegnata solamente in campionato d’ora in poi. Scudetto o stagione fallimentare altrimenti?

«Non se ne esce, è così. O Scudetto oppure ridimensionamento del mondo Inter. Le notizie che arrivano dal fronte societario sono inquietanti. Però bisogna vedere l’altro lato della medaglia: se Conte ricompatta la sua squadra e la porta a battersi per lo Scudetto fino alle ultime 4/5 giornate di campionato, allora anche il discorso societario può prendere una piega diversa perché lo Scudetto ti porta benefici importanti. Occhio quindi al giudizio sull’Inter: ora il bilancio è estremamente negativo, ma i conti si fanno a maggio, perché se si cuce il titolo sul petto ha avuto ragione lui».

