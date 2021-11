Adan sicuro: «Prima o poi Ronaldo tornerà allo Sporting Lisbona»

Antonio Adan, portiere dello Sporting Lisbona, ha parlato di un possibile ritorno in Portogallo di Cristiano Ronaldo

Ai microfoni di Record, il portiere dello Sporting Lisbona Antonio Adan ha parlato del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo.

DICHIARAZIONI – «Cristiano Ronaldo è una macchina da gol, con tanta passione per il calcio. Sarebbe fantastico se decidesse di tornare allo Sporting. È un figlio per questo ambiente e sono sicuro che sta pensando difar ritorno qui. Verrà il momento in cui vestirà ancora la maglia di questo club».