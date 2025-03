Antonio racconta l’incidente: «Pensavo di morire, mi sono rotto il femore. Con la Ferrari non ero sicuro per questo motivo»

Le parole di Michail Antonio, attaccante del West Ham, dopo il grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto. I dettagli

Michail Antonio, attaccante del West Ham, ha parlato alla BBC dell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto negli ultimi mesi.

INCIDENTE – «È arrivata la polizia e quando mi hanno trovato ero tra i due sedili. In realtà non ero al posto del guidatore. Hanno detto che sembrava che stessi cercando di uscire dal finestrino, ma la mia gamba era in condizioni così gravi che il dolore probabilmente mi ha impedito di uscire. Non ricordo nulla di ciò che è successo, sono andato vicino alla morte. Per il maltempo l’elicottero non mi ha potuto trasportare in ospedale e hanno dovuto steccarmi la gamba in attesa dell’ambulanza. Mi sono rotto il femore in quattro punti diversi e sono stato operato in laparoscopia il giorno dopo».

FERRARI – «Non mi sentivo sicuro quando guidavo la mia Ferrari. L’avevo comprata da tre settimane e quando e ogni tanto sentivo poca aderenza quando ero in auto. Rivedere i resti dell’auto mi ha fatto capire quanto sono andato vicino alla morte. Ho visto dal vivo ciò che era rimasto della Ferrari e mi ha fatto impressione».