L’appello di Klopp: «Oggi il calcio e le partite non sono importanti»

Jurgen Klopp ha voluto scrivere una lettera a tutti i tifosi del Liverpool per fargli forza in questo difficile momento, dove tutta Europa è alle prese con l’epidemia Coronavirus.

«Oggi il calcio e le partite di calcio non sono affatto importanti. Non credo che questo sia un momento in cui i pensieri di un allenatore di calcio dovrebbero essere importanti, ma capisco i nostri supporters vogliano sentire dalla squadra e lo farò. Il Coronavirus ha dimostrato che essere coinvolti nel calcio non offre immunità. Ai nostri club e individui rivali che sono stati colpiti diciamo che sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere. Pensate al vostro benessere. Non correte alcun rischio, pensate ai vulnerabili della nostra società e agite con compassione nei loro confronti, dove possibile».