Serie A
Arbitri Serie A, annunciate le designazioni della tredicesima giornata! Sorpresa Milan Lazio, Massa al Derby del Sole. Tutte le scelte dell’AIA
Arbitri Serie A, annunciate dall’AIA le designazioni della tredicesima giornata del massimo campionato! Sorpresa Milan Lazio, Massa al Derby del Sole. Le scelte
L’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026, che si disputerà dal 28 novembre al 1 dicembre. Ecco gli arbitri designati per ogni match:
COMO – SASSUOLO
Venerdì 28/11 h. 20.45
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Di Gioia – Barone
IV: Di Marco
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
GENOA – H. VERONA
Sabato 29/11 h. 15.00
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Lo Cicero – Politi
IV: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Maggioni
PARMA – UDINESE
Sabato 29/11 h. 15.00
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Ceccon – Regattieri
IV: Mucera
VAR: Prontera
AVAR: Abisso
JUVENTUS – CAGLIARI
Sabato 29/11 h. 18.00
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Berti – Cecconi
IV: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Dionisi
MILAN – LAZIO
Sabato 29/11 h. 20.45
Arbitro: Collu
Assistenti: Vecchi – Yoshikawa
IV: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
LECCE – TORINO
Domenica 30/11 h. 12.30
Arbitro: Mariani
Assistenti: Colarossi – Ricci
IV: Sacchi J.L.
VAR: Marini
AVAR: Fourneau
PISA – INTER
Domenica 30/11 h. 15.00
Arbitro: Guida
Assistenti: Bercigli – Cavallina
IV: Perenzoni
VAR: Paterna
AVAR: La Penna
ATALANTA – FIORENTINA
Domenica 30/11 h. 18.00
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Cipressa – Laudato
IV: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Doveri
ROMA – NAPOLI
Domenica 30/11 h. 20.45
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Pairetto
VAR: Aureliano
AVAR: Di Bello
BOLOGNA – CREMONESE
Lunedì 01/12 h. 20.45
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Rossi M. – Bahri
IV: Massimi
VAR: Gariglio
AVAR: La Penna
Prossimo turno Serie A 2025/2026
Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»