 Arbitri Serie A, le designazioni della 13a giornata!
Serie A

Arbitri Serie A, annunciate le designazioni della tredicesima giornata! Sorpresa Milan Lazio, Massa al Derby del Sole. Tutte le scelte dell’AIA

1 minuto ago

L’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A 2025-2026, che si disputerà dal 28 novembre al 1 dicembre. Ecco gli arbitri designati per ogni match:

COMO – SASSUOLO

Venerdì 28/11 h. 20.45
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Di Gioia – Barone
IV: Di Marco
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso

GENOA – H. VERONA

Sabato 29/11 h. 15.00
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Lo Cicero – Politi
IV: Bonacina
VAR: Mazzoleni
AVAR: Maggioni

PARMA – UDINESE

Sabato 29/11 h. 15.00
Arbitro: Piccinini
Assistenti: Ceccon – Regattieri
IV: Mucera
VAR: Prontera
AVAR: Abisso

JUVENTUS – CAGLIARI

Sabato 29/11 h. 18.00
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Berti – Cecconi
IV: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Dionisi

MILAN – LAZIO

Sabato 29/11 h. 20.45
Arbitro: Collu
Assistenti: Vecchi – Yoshikawa
IV: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna

LECCE – TORINO

Domenica 30/11 h. 12.30
Arbitro: Mariani
Assistenti: Colarossi – Ricci
IV: Sacchi J.L.
VAR: Marini
AVAR: Fourneau

PISA – INTER

Domenica 30/11 h. 15.00
Arbitro: Guida
Assistenti: Bercigli – Cavallina
IV: Perenzoni
VAR: Paterna
AVAR: La Penna

ATALANTA – FIORENTINA

Domenica 30/11 h. 18.00
Arbitro: Marcenaro
Assistenti: Cipressa – Laudato
IV: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Doveri

ROMA – NAPOLI

Domenica 30/11 h. 20.45
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Pairetto
VAR: Aureliano
AVAR: Di Bello

BOLOGNA – CREMONESE

Lunedì 01/12 h. 20.45
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Rossi M. – Bahri
IV: Massimi
VAR: Gariglio
AVAR: La Penna

