Serie A
Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 29ª giornata: torna La Penna dopo lo stop!
Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 29ª giornata: torna La Penna dopo lo stop! Chi è stato scelto per Inter Atalanta e Lazio Milan
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di Serie A. Spicca il rientro di Federico La Penna, il quale era stato retrocesso in Serie B per due giornate dopo gli errori commessi in Inter Juve.
TORINO – PARMA Venerdì 13/03 h.20.45
MARESCA
CECCONI – ZINGARELLI
IV: MUCERA
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
INTER – ATALANTA Sabato 14/03 h. 15.00
MANGANIELLO
PASSERO – ROSSI L.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: NASCA
AVAR: FABBRI
UDINESE – JUVENTUS Sabato 14/03 h. 20.45
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: RAPUANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
H. VERONA – GENOA h. 12.30
MARCHETTI
SCATRAGLI – LAUDATO
IV: DIONISI
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
PISA – CAGLIARI h. 15.00
LA PENNA
BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE
SASSUOLO – BOLOGNA h. 15.00
BONACINA
DEI GIUDICI – FONTEMURATO
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PEZZUTO
COMO – ROMA h. 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: SOZZA
VAR: FABBRI
AVAR: GARIGLIO
LAZIO – MILAN h. 20.45
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 h. 20.45
DI BELLO
LO CICERO – VECCHI
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
