Serie A, ecco la designazione degli arbitri per la giornata numero 18 del campionato 2025/2026 - Calcio News 24

Serie A, ecco la designazione degli arbitri per quanto riguarda la prossima giornata di campionato

La Serie A entra nel vivo con un nuovo turno di campionato che si preannuncia intenso e ricco di sfide decisive, accompagnato come sempre da grande attenzione alle designazioni arbitrali. L’AIA ha ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le gare del fine settimana, un aspetto fondamentale in una fase della stagione in cui ogni punto può fare la differenza.

Ad aprire il programma di Serie A sarà la sfida tra Cagliari e Milan, in programma venerdì alle 20.45. A dirigere l’incontro sarà Abisso, coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Barone, con Marchetti come quarto uomo. Al VAR ci sarà Camplone, supportato da Di Bello. Sempre nella giornata di venerdì, alle 12.30, spazio a Como-Udinese con Arena come direttore di gara.

Il sabato di Serie A proseguirà con Genoa-Pisa alle 15.00, affidata a Chiffi, mentre alla stessa ora Sassuolo-Parma sarà diretta da Feliciani. Grande attesa per Juventus-Lecce, in programma alle 18.00, con Collu designato come arbitro principale e Doveri al VAR. In serata, alle 20.45, riflettori puntati su Atalanta-Roma, match chiave per le zone alte della classifica, che sarà arbitrato da Fabbri.

La domenica di Serie A si aprirà con Lazio-Napoli alle 12.30, una delle sfide più attese del turno, diretta da Massa. Alle 15.00 toccherà a Fiorentina-Cremonese, con La Penna a guidare la terna arbitrale. Alle 18.00 Verona-Torino sarà affidata a Rapuano, mentre il big match serale Inter-Bologna, alle 20.45, chiuderà il programma con Guida come arbitro.

Le designazioni confermano l’importanza del turno di Serie A, che promette spettacolo, tensione e punti pesanti in palio su tutti i campi.

