Arbitro Italia Irlanda del Nord: designato il fischietto dei playoff per i Mondiali 2026. Chi dirigerà la sfida degli azzurri

Arbitro Italia Irlanda del Nord: quale fischietto è stato designato per i playoff per i Mondiali 2026. Chi arbitrerà la sfida degli azzurri

La marcia di avvicinamento della Nazionale azzurra verso il prossimo e fondamentale impegno internazionale si arricchisce di un dettaglio cruciale. I vertici arbitrali hanno infatti sciolto le riserve sul direttore di gara: sarà Danny Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord.

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Questa è stata la scelta di Rosetti, designatore UEFA, per guidare una gara che si preannuncia tesa, fisica e vibrante. L’incontro è in programma per giovedì 26 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45, e si disputerà nella cornice della New Balance Arena.

I precedenti: il dolce e amaro ricordo di Euro 2024

Per i tifosi azzurri e per i giocatori, il nome del fischietto olandese rievoca ricordi molto recenti, ricchi di pathos e adrenalina. L’olandese ritrova gli azzurri per la prima volta dagli europei 2024, competizione in cui diresse l’ultima sfida della fase a gironi contro la Croazia.

In quella notte, la Nazionale di Spalletti riuscì a strappare un pareggio vitale all’ultimo secondo, proprio con la rete di Zaccagni nel finale e il passaggio del turno. Un’emozione purtroppo durata troppo poco, prima dell’eliminazione per mano della Svizzera agli ottavi di finale. Makkelie è noto per la sua ferma gestione dei cartellini e la sua grande esperienza internazionale, doti che saranno indispensabili in un match da dentro o fuori.

La squadra arbitrale completa per la New Balance Arena

Ad affiancare il direttore principale ci sarà un team collaudato per garantire la massima sintonia tecnica. Come VAR, invece, ci sarà van Boekel, direttore di gara olandese, coadiuvato dall’AVAR Jeroen Manschot. Sulle linee laterali agiranno gli Assistenti saranno invece Steegstra e de Vries. Infine, a completare la squadra arbitrale sarà il IV Ufficiale Gil Manzano, esperto arbitro spagnolo.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA – Di seguito la designazione completa per la sfida della New Balance Arena, passaggio fondamentale verso la qualificazione per i Mondiali 2026:

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Makkelie (Olanda) Assistenti: Steegstra – de Vries (Olanda)

Steegstra – de Vries (Olanda) IV Ufficiale: Gil Manzano (Spagna)

Gil Manzano (Spagna) VAR: van Boekel (Olanda)

van Boekel (Olanda) AVAR: Manschot (Olanda)