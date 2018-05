Arbitro Lazio-Inter: ancora le designazioni dell’ultima giornata di Serie A non sono ufficiali, ma si può già ipotizzare un direttore di gara “da Mondiale” all’Olimpico

Non sono uscite le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di Serie A, lo faranno nei prossimi giorni. Intanto si può già ipotizzare qualche nome, uno su tutti quello del direttore di gara di Lazio-Inter. Allo Stadio Olimpico potrebbe arbitrare Gianluca Rocchi, fischietto della Can di Firenze. Lo stesso Rocchi è anche l’unico arbitro italiano che andrà al Mondiale (nonché uno dei pochi azzurri…) e quindi sembra il più adatto per dirigere la partita più scottante della 38ª giornata di Serie A. La miglior designazione possibile per la gara più importante, Rocchi è praticamente ufficioso e si attende solo la nomina vera e propria.

Rocchi sarà accompagnato da Tagliavento come quarto uomo e da Irrati al Var, quindi sarà una squadra arbitrale ricca di nomi importanti. Finora il fischietto fiorentino ha arbitrato sfide di un certo livello che hanno viste coinvolte Inter e Lazio. Innanzitutto è stato il direttore dell’andata, finita zero a zero, poi era presente pure in Roma-Lazio (due a uno giallorosso) e nella vittoria del Milan sulla Lazio in semifinale di Coppa Italia. Ha diretto quindici sfide in Serie A, quattro in Champions e una in Europa League.