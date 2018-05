Riccardo Montolivo rimarrà al Milan o se ne andrà via? La stagione per lui è stata molto al di sotto delle aspettative, ma ha intenzione di restare in rossonero

Stando a quello che trapela dall’ambiente Milan, Riccardo Montolivo non se ne andrà dal Diavolo a luglio. Il centrocampista ha chiuso la sua stagione prima del tempo con un cartellino rosso rimediato nella ripresa della partita con l’Atalanta e non ci sarà contro la Fiorentina nell’ultima giornata. C’hi è vicino al centrocampista del Milan li descrive come nervoso per una stagione non particolarmente positiva: non tanto per i risultati di squadra, quanto per quelli personali. Non ha giocato molto e si è visto togliere la fascia di capitano oltre al posto da titolare.

Montolivo però non intende lasciare il Milan. Per lui si era parlato di un possibile passaggio in Major League Soccer ma ancora non ci sono novità da questo punto di vista. Il contratto coi rossoneri scade nel giugno del 2019 e l’impressione è che il centrocampista lombardo voglia rispettare la scadenza e quindi rimanere ancora per una stagione a Milanello. In attesa di sapere che ne sarà di Montolivo, va sottolineato che, dopo il rosso di Bergamo, anche i tifosi hanno perso la pazienza con lui.