Donnarumma via dal Milan: la società detta le condizioni

Il Milan si appresta a cedere Gigio Donnarumma. L’estremo difensore classe ’99 può andare via: fissato il prezzo. Liverpool o PSG nel futuro

Pronta a partire l’asta per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è finito nuovamente nell’occhio del ciclone e una sua partenza sembra essere sempre più probabile. Il Milan andrà in Europa League ma senza i soldi della Champions Gigio è destinato a lasciare. Il rapporto con la curva si è ulteriormente deteriorato dopo gli errori con la Juve in finale di Coppa Italia e con l’Atalanta (i tifosi a Bergamo hanno rifiutato la sua maglia) e una partenza sembra essere la soluzione migliore per tutti.

Gigio andrà via e il Milan è pronto a scatenare un’asta. Prezzo di partenza? 70 milioni di euro! Questo il prezzo fissato dal Milan per lasciar andare il giovane portiere rossonero che diventerebbe l’estremo difensore più pagato della storia, superando anche Gigi Buffon. «Conosciamo il mercato e sappiamo quello che è il suo valore, che è veramente alto. Non abbiamo certo messo in preventivo di cederlo, anzi ci spiazzerebbe, ma vogliamo giocatori convinti del nostro progetto. Altrimenti ascolteremo le offerte» ha detto ieri Mirabelli. Il Milan è pronto ad alzare il telefono per ascoltare le offerte. Liverpool o PSG, al momento, le destinazioni più probabili. Da tenere sempre aperta la pista Juventus.