La nuova pubblicità di Trivago vede protagonisti Dries Mertens e Lorenzo Insigne del Napoli. Si scherza sulla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale

Trivago è un motore di ricerca che permette di trovare alberghi in giro per il mondo, lo conoscono un po’ tutti. È diventato anche sponsor del Napoli e ha pubblicato uno spot in cui i protagonisti sono Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Indirettamente è protagonista anche l’Italia, perché è presente un chiaro sfottò nei confronti della Nazionale e della mancata qualificazione al Mondiale. In questa pubblicità, uscita da poco sui social, si vedono i due sul lettino del massaggiatore, il belga è al cellulare e il partenopeo lo rimprovera perché passa troppo tempo allo smartphone.

Mertens risponde a Insigne dicendo che sta cercando un albergo e l’ex pescarese gli spiega di usare Trivago. Alla fine della pubblicità ecco lo scambio di battute che riguarda la Nazionale. «Dove lo stai cercando l’albergo?» chiede Insigne, al che Mertens replica: «In Russia, perché non vieni anche tu?». Lo spot si chiude con i due che ridono sulla battuta del belga. È uno spot scherzoso e senza intenti denigratori, ovviamente, ma non fa altro che acuire quella sensazione di vuoto che proveranno gli italiani tra poche settimane quando vedranno il Mondiale senza la Nazionale.