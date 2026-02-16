Arbitro Milan Como, ecco chi dirigerà il recupero della 24^ giornata: la designazione completa dell’AIA per il match di mercoledì sera

L’attesa per il recupero della 24ª giornata di Serie A è terminata: l’AIA ha comunicato ufficialmente che sarà Maurizio Mariani a dirigere la sfida tra Milan e Como, in programma mercoledì sera alle 20:45. Per il fischietto della sezione di Aprilia si tratta di un ritorno a San Siro in un momento cruciale della stagione.

Il direttore di gara incrocerà nuovamente il cammino dei Rossoneri guidati dal tecnico livornese Massimiliano Allegri per la seconda volta in questo campionato. L’unico precedente stagionale non evoca ricordi particolarmente felici per il Diavolo: si tratta del pareggio per 1-1 contro il Genoa, un match spigoloso caratterizzato da un finale concitato e da diverse polemiche sulle decisioni arbitrali. La posta in palio contro i lariani è altissima per le ambizioni Scudetto del club di via Aldo Rossi, che non può permettersi passi falsi.

A coadiuvare Mariani ci saranno gli assistenti Tegoni e Bindoni, mentre il ruolo di Quarto Uomo è stato affidato a Marcenaro. Massima attenzione anche alla sala video di Lissone: al VAR opererà Gariglio, supportato dall’esperto Fabio Maresca nel ruolo di AVAR.

La designazione completa: