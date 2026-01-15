Arena Roma, il ct dell’Italia U18 sicuro: «Gol? Lo merita, è un ragazzo super, che vuole sempre migliorarsi. Una dote non comune»

Arena Roma, parla Favo, ct dell’Italia U18: «Quella in Coppa Italia deve essere una prima bella pagina di tante altre»

Massimiliano Favo, commissario tecnico dell’Italia Under 18, su La Gazzetta dello Sport commenta con entusiasmo l’esordio con gol del suo giovane allievo Arena in Coppa Italia, analizzandone le caratteristiche e offrendo consigli per gestire il momento.



L’EMOZIONE AL GOL «Una gioia incredibile. Stavamo vedendo la partita in ritiro, ho sentito un’esplosione enorme da parte dei suoi compagni dell’Under 18. Lo merita, è un ragazzo super, che vuole sempre migliorarsi. Una dote non comune».

I PUNTI DI FORZA «Come ha detto Gasp ha un fisico più sviluppato rispetto alla media della sua età. Essendo cresciuto in un ambiente anglossassone mette sempre intensità e pressione, ha una fame incredibile. Prima o seconda punta cambia poco».

UN CONSIGLIO «Di leggere poco… Mi riferisco soprattutto ai social. Quella in Coppa Italia deve essere una prima bella pagina di tante altre. Non l’unica».

I GIOVANI «Il trend sta cambiando, oggi i club danno più spazio ai giovani e questo vuol dire che stiamo seminando bene anche in ottica Nazionale maggiore. Perdiamo pezzi, perché molti nostri ragazzi sono convocati dalle categorie superiori. Arena è una forza della natura, ma segnalo anche Samuele Inacio che gioca a Dortmund».

LEGGI ANCHE – Chi è Antonio Arena, il gioiello classe 2009 della Roma in gol in Coppa Italia contro il Torino. La sua storia

