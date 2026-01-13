Chi è Antonio Arena, il gioiello classe 2009 della Roma in gol in Coppa Italia contro il Torino. La sua storia

Chi è Antonio Arena, il giocatore classe 2009 della Roma che ha segnato un gol in Coppa Italia contro il Torino. La storia e l’identikit

Come nascono le stelle? A volte bastano pochi minuti. È quello che è successo all’Olimpico, dove Antonio Arena ha impiegato un attimo per cambiare il suo destino e infiammare i cuori dei tifosi giallorossi. Entrato nel finale della sfida di Coppa Italia contro il Torino, l’attaccante italo-australiano ha subito timbrato il cartellino, trasformando un semplice scampolo di partita in una notte indimenticabile.

A lanciarlo nella mischia è stato Gian Piero Gasperini, che non ha esitato a dare fiducia a questo ragazzo nato nel 2009. “In allenamento mi ha incuriosito”, aveva detto l’allenatore, e il campo gli ha dato ragione.

Da Sydney al record di Verratti

La favola di Arena parte da lontano, precisamente da Sydney, Australia. È lì che è nato e cresciuto fino a 14 anni, prima di attraversare il mondo inseguendo un pallone. Scovato dagli osservatori del Pescara, che hanno bruciato la concorrenza del Real Betis, Arena è arrivato in Italia portando con sé la determinazione di chi fa grandi sacrifici. In Abruzzo ha scritto la storia: il 7 marzo 2025, contro la Lucchese, è diventato il più giovane marcatore di sempre del club biancazzurro (16 anni e 25 giorni), strappando il record a una leggenda come Marco Verratti. Silvio Baldini, all’epoca tecnico degli abruzzesi e oggi Commissario Tecnico dell’Italia Under 21, aveva profetizzato: “È impressionante, sentirete parlare di lui”.

L’ascesa: la Primavera e il Mondiale U17

Acquistato dalla Roma in estate, Arena ha bruciato le tappe anche nel settore giovanile. Sotto la guida di Federico Guidi, allenatore della Primavera giallorossa, ha segnato a raffica giocando sotto età di ben quattro anni. Ma la vetrina internazionale è arrivata con la maglia azzurra. Arena è stato uno dei protagonisti della cavalcata dell’Italia al recente Mondiale Under 17 in Qatar, concluso con un prestigioso terzo posto, dove ha messo a referto gol e assist pesanti.

I sogni e il sacrificio

“Mi manca l’Australia, lì ho famiglia e amici che vedo una volta l’anno, ma fa parte del sacrificio”, raccontava in un’intervista al Corriere dello Sport durante la rassegna iridata. Vive nel convitto di Trigoria, ha come idolo Ronaldo il Fenomeno e sogna la Champions League. Oggi, quel ragazzino che ha attraversato l’oceano è diventato una realtà. La Roma si gode il suo nuovo gioiello: il futuro, per Antonio Arena, è adesso.