Argentina-Colombia: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Monumental andrà in scena la sfida tra Argentina-Colombia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Monumental di Buenos Aires si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Argentina-Colombia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ARGENTINA (4-1-4-1): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Messi, Almada; Alvarez. Ct: Scaloni.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Munoz, Mina, Lucumi, Machado; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Duran. Ct: Nestor Lorenzo.

Orario e dove vederla in tv

Argentina-Colombia si gioca alle ore 02:00 di mercoledì 11 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.