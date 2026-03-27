Argentina, dramma Panichelli: stop in nazionale e addio Mondiali! L’infortunio è serissimo: cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante

Colpo durissimo per lo Strasburgo e per l’Argentina: Joaquín Panichelli, attaccante argentino classe 2002, ha riportato un grave infortunio al ginocchio durante un allenamento con l’Albiceleste. Le prime ricostruzioni, rilanciate da più fonti nelle ultime ore, parlano di una lesione al legamento del ginocchio destro, con forte preoccupazione per una rottura del crociato anteriore. Le fonti al momento convergono su uno scenario molto serio, destinato a tenerlo fuori per diversi mesi.

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Lo Strasburgo perde il suo bomber nel momento chiave della stagione

Per il club francese si tratta di una perdita pesantissima. Panichelli si era imposto come uno dei protagonisti della stagione dello Strasburgo, diventando il riferimento offensivo della squadra in Ligue 1. I numeri confermano il suo impatto: in campionato aveva già raggiunto quota 16 gol, mentre il bilancio complessivo stagionale parla di 20 reti in 39 presenze, dati che ne avevano fatto uno dei profili più interessanti del calcio francese. Anche per questo il suo stop viene letto come un colpo enorme per una squadra ancora in corsa per obiettivi importanti nel finale di stagione.

Un déjà-vu amaro e il sogno Mondiale che si allontana

L’aspetto più amaro della vicenda è che per Panichelli si tratterebbe della seconda grave lesione del genere in pochi anni. Il calciatore, infatti, aveva rimediato un precedente problema ai legamenti già durante la sua esperienza in Spagna, elemento che rende ancora più delicato il percorso di recupero. Sul piano internazionale, il danno è doppio: il centravanti era appena rientrato nel giro dell’Argentina e sperava di giocarsi le proprie chance in vista del Mondiale 2026. Lo stop di lungo periodo, se confermato nei tempi ipotizzati, comprometterebbe seriamente questa prospettiva. Per adesso resta soprattutto la sensazione di una brusca frenata per uno dei giovani attaccanti più in crescita del momento.