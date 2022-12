Argentina, Lautaro: «Un sogno che si avvera»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e dell’Argentina, al termine della finale Mondiale contro la Francia

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Rai Sport. L’attaccante dell’Inter ha espresso la propria gioia per il Mondiale appena conquistato con la sua Argentina.

PAROLE – «È una sensazione unica, provo tantissime emozioni: è un sogno che avevo sin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Non siamo ancora in grado di realizzare quello che abbiamo fatto. Mi viene in mente la mia famiglia, e tutto il popolo argentino, che ci aspetterà e col quale festeggeremo. Il Qatar è distantissimo dall’Argentina, ma sembrava di essere a casa: viviamo il calcio in maniera speciale, siamo molto contenti di alzare questa coppa».