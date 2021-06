Argentina, record di presenze per Messi: «Orgoglioso di aver raggiunto Mascherano»

Con la partita contro il Paraguay, Lionel Messi ha raggiunto Mascherano in vetta alla classifica dei calciatori più presenti con la maglia dell’Argentina

Con la partita contro il Paraguay di questa notte, vinta per 1-0 grazie alla rete del Papu Gomez, Lionel Messi ha raggiunto quota 147 presenze con la maglia dell’Argentina raggiunge Javier Mascherano in vetta alla classifica all-time della Seleccion. Sui social, la Pulce ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto.

«Un’altra vittoria importante per continuare a crescere. Orgoglioso di aver potuto vestire i biancoblù tante volte come il mio amico Mascherano che amo molto, che ho sempre rispettato e ammirato».